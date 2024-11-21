Винисиус, Симеоне, Ольмо, Кубо и Мартинес номинированы на приз лучшему игроку ноября в Ла Лиге
Ла Лига назвала претендентов на звание лучшего игрока ноября.
На награду претендуют Винисиус Жуниор («Реал»), Дани Ольмо («Барселона»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Джулиано Симеоне («Атлетико») и Арнау Мартинес («Жирона»).
Винисиус провел в ноябре один матч в Ла Лиге, сделав хет-трик в игре с «Осасуной». У Ольмо 2 гола в 2 матчах, у Кубо – 1 гол в 2 играх, у Симеоне – гол и ассист в 2 встречах, а Мартинес отметился одним голом в двух матчах.
Симеоне, Альгуасиль и Санчес претендуют на приз лучшему тренеру ноября в Ла Лиге
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
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