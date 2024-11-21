Винисиус, Симеоне, Ольмо, Кубо и Мартинес номинированы на приз лучшему игроку ноября в Ла Лиге

Ла Лига назвала претендентов на звание лучшего игрока ноября.

На награду претендуют Винисиус Жуниор («Реал»), Дани Ольмо («Барселона »), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад »), Джулиано Симеоне («Атлетико») и Арнау Мартинес («Жирона»).

Винисиус провел в ноябре один матч в Ла Лиге, сделав хет-трик в игре с «Осасуной». У Ольмо 2 гола в 2 матчах, у Кубо – 1 гол в 2 играх, у Симеоне – гол и ассист в 2 встречах, а Мартинес отметился одним голом в двух матчах.

Симеоне, Альгуасиль и Санчес претендуют на приз лучшему тренеру ноября в Ла Лиге