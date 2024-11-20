Гаврилов о матчах России: «Будто против манекенов играли – пользы не извлекли, никакой борьбы, сопротивления. Футболом там и не пахло, удовлетворение утешительное»

Юрий Гаврилов отреагировал на результаты матчей России с Брунеем и Сирией.

«Это несерьезно. Вы что сами не видите? 11:0 и 4:0, все ясно, понятно, что команды нефутбольные. О чем там говорить?

Смешно ли то, что в России гордятся, что сборная не пропустила ни одного гола в этом году? Ну, гордятся не от этого, команда играет-то нормально, это утешительное удовлетворение. Все прекрасно понимают, я имею футбольных людей. Нефутбольным все равно.

Вон детей на стадионе спрашивают, мол, как и что, они все одно и то же отвечают, как под копирку, зазубрили фразы «Россия, вперед», «Россия, вперед». Ну, это немножко как-то смешно выглядит. Но они футбол не понимают, они пришли поотмечать, повеселиться, не знаю. А те люди, которые профессионалы, которые понимают в футболе, они смотрят с усмешкой. Я, откровенно говоря, с сожалением смотрю и с огорчением. Я вижу, что соперники-то мучаются, имею в виду, те команды. Им тяжело. Из Брунея игроки вообще ни разу не вышли за центр поля, Сирия – два раза, и то так, что наши сами там наварили.

Нечего развивать и заострять внимание! Ну, провели для галочки игры, я думаю, что они никакой пользы не извлекли, никакой борьбы, сопротивления. Футболом там и не пахло. Поэтому разговор вести нет смысла. Будто против манекенов играли.

Лучше бы сыграли основного состава против неосновного, там есть люди, которые хотят себя проявить и хотят в основной пробиться, это сопротивление будет более интересным, и на этом фоне можно найти ближайший резерв команды. А эти соперники... что там проверять!

Если бы играл полностью основной состав, то не было бы голов 8 или 10, а тут они что-то поменяли, этого заменили, того заменили, было бы голов 4-5, ну и нормально. А победили без сопротивления, без напряга. И так видно невооруженным взглядом, что намного слабее команды. Можно играть с ними вполсилы за счет спроса, за счет класса, их просто расставить как пешки, как манекены и их обыгрывать», – заявил экс-игрок «Спартака» и сборной СССР.