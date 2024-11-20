«Химки» просят 3,5 млн евро у «Боавишты» за 21-летнего вратаря Кокарева («Чемпионат»)

«Химки» установили цену за Никиту Кокарева.

Подмосковные клуб запросил 3,5 млн евро у португальской «Боавишты» за трансфер 21-летнего голкипер, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Португальский клуб не вернулся с ответом, потому что находится в стадии продажи другим владельцам.

Ранее сообщалось об интересе «Боавишты» к Кокареву .

В текущем сезоне Мир РПЛ вратарь провел 7 матчей. Его статистика – здесь.