«Химки» просят 3,5 млн евро у «Боавишты» за 21-летнего вратаря Кокарева («Чемпионат»)
«Химки» установили цену за Никиту Кокарева.
Подмосковные клуб запросил 3,5 млн евро у португальской «Боавишты» за трансфер 21-летнего голкипер, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Португальский клуб не вернулся с ответом, потому что находится в стадии продажи другим владельцам.
Ранее сообщалось об интересе «Боавишты» к Кокареву.
В текущем сезоне Мир РПЛ вратарь провел 7 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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