Кокарев может перейти в «Боавишту» зимой. Португальцы сделали официальный запрос в «Химки» о трансфере 21-летнего вратаря (Иван Карпов)
Никита Кокарев интересен «Боавиште» из чемпионата Португалии.
По информации инсайдера Ивана Карпова, португальский клуб направил официальный запрос в «Химки». Португальцы обозначили желание совершить трансфер 21-летнего голкипера этой зимой и запросили стоимость игрока. Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тысяч евро.
В этом сезоне вратарь провел 7 матчей в Мир РПЛ, 3 из которых отыграл на ноль.
В Фонбет Кубке России Кокарев один раз оставил ворота сухими, но отразил 18 ударов за 4 матча, занимая 5-е место в турнире по этому показателю.
Подробная статистика игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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