Кокарев может перейти в «Боавишту» зимой. Португальцы сделали официальный запрос в «Химки» о трансфере 21-летнего вратаря (Иван Карпов)

Никита Кокарев интересен «Боавиште» из чемпионата Португалии.

По информации инсайдера Ивана Карпова, португальский клуб направил официальный запрос в «Химки ». Португальцы обозначили желание совершить трансфер 21-летнего голкипера этой зимой и запросили стоимость игрока. Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тысяч евро.

В этом сезоне вратарь провел 7 матчей в Мир РПЛ , 3 из которых отыграл на ноль.

В Фонбет Кубке России Кокарев один раз оставил ворота сухими, но отразил 18 ударов за 4 матча, занимая 5-е место в турнире по этому показателю.

Подробная статистика игрока доступна по ссылке .