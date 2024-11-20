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Нагельсманн о руке Коха в матче с Венгрией: «Это не пенальти – даже при 47 замедленных повторах. Интересно, что скажет УЕФА через 4 месяца»

Юлиан Нагельсманн раскритиковал судей матча Венгрия – Германия.

Сборные Германии и Венгрии сыграли вничью со счетом 1:1 в заключительном туре группового этапа Лиги нацийДоминик Собослаи сравнял счет на 99-й минуте – он реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Робину Коху.

«Я спросил судью, смотрел ли он игру против Испании [на Евро-2024]. Но он не совсем понял, что я имел в виду.

Для меня это вообще не игра рукой. Робин отворачивается и прижимает руки к телу. Я бы никогда не назначил пенальти.

Я также считаю безумием, что ВАР отправил его [судью] к монитору. Даже на всех 47 замедленных повторах этот эпизод выглядит одинаково...

ВАР должен был дать продолжить игру. Это явно неправильное решение. Мне любопытно посмотреть, что УЕФА опубликует по этому поводу через четыре месяца», – сказал главный тренер сборной Германии.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с хорватом Дуе Струканом. Его видеоассистентами были Даниэле Киффи и Марио Зебец. 

В УЕФА признали, что Германия должна была получить пенальти за руку Кукурельи на Евро: «В большинстве случаев надо давать пенальти за контакт руки с мячом, останавливающий удар по воротам»

Фото: кадры из трансляций

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoСборная Венгрии по футболу
logoСборная Германии по футболу
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Дуе Струкан
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