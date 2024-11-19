«Сити» ожидает, что Пеп определится с будущим к январю. На случай ухода Гвардиолы рассматривают Алонсо

В «Манчестер Сити» не знают о планах Пепа Гвардиолы.

Контракт испанского специалиста истекает в конце этого сезона. Он говорил, что еще не принял решение о своем будущем.

Руководство «горожан» верит, что это правда – спортивный директор Чики Бегиристайн , гендиректор Ферран Сориано и председатель правления клуба Хальдон аль Мубарак не знают, что тренер будет делать в будущем. Они не хотят давить на него из уважения к его достижениям.

По информации ESPN, в «Сити » ожидают, что Пеп проинформирует их о своих планах к январю. Клуб надеется, что тренер подпишет новое соглашение.

Считается, что двумя наиболее важными факторами для Гвардиолы являются мнение его семьи и контакт с игроками – тренер хочет понять, продолжают ли футболисты прислушиваться к нему так же, как и раньше.

Отмечается, что «Сити» изучает кандидатуры других тренеров на случай ухода испанца. В частности, интерес клуба привлек Хаби Алонсо из «Байера».