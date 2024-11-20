Виейра возглавил «Дженоа». Команда идет 17-й в Серии А

Патрик Виейра возглавил «Дженоа».

Итальянский клуб объявил о назначении 48-летнего специалиста на пост главного тренера. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Француз сменил на этой должности Альберто Джилардино , который был уволен вчера.

Ранее Виейра возглавлял «Нью-Йорк Сити», «Ниццу», «Кристал Пэлас» и «Страсбур». Он оставался без работы с июля этого года.

Генуэзская команда занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков после 12 туров.

Изображение: x.com/GenoaCFC