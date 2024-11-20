Виейра возглавил «Дженоа». Команда идет 17-й в Серии А
Патрик Виейра возглавил «Дженоа».
Итальянский клуб объявил о назначении 48-летнего специалиста на пост главного тренера. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Француз сменил на этой должности Альберто Джилардино, который был уволен вчера.
Ранее Виейра возглавлял «Нью-Йорк Сити», «Ниццу», «Кристал Пэлас» и «Страсбур». Он оставался без работы с июля этого года.
Генуэзская команда занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков после 12 туров.
Изображение: x.com/GenoaCFC
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Дженоа»
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