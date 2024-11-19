Джилардино уволен из «Дженоа». Команду возглавит Виейра

Альберто Джилардино покидает «Дженоа».

Итальянский клуб объявил об увольнении 42-летнего специалиста с поста главного тренера.

Джилардино возглавлял команду с декабря 2022 года, при нем «Дженоа » вернулась в Серию А. В 12 турах текущего розыгрыша чемпионата Италии генуэзцы набрали 10 очков, они занимают 17-е место в турнирной таблице.

Sky Sport, Фабрицио Романо и La Gazzetta dello Sport утверждают, что новым тренером команды станет Патрик Виейра.