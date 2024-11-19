Саа про «МЮ»: «Аморим может позвать Роналду, если посчитает, что тот ему поможет. Криштиану с радостью воспользуется шансом»
Луи Саа думает, что Рубен Аморим мог бы позвать Криштиану Роналду в «МЮ».
«У Криштиану есть связь с Рубеном Аморимом, но я не верю, что тот пригласит его исключительно потому, что они дружат. Он не станет подписывать его просто для того, чтобы угодить. Он может это сделать только в том случае, если будет думать, что Криштиану ему поможет.
Если возможность вернуться появится, уверен, Роналду с радостью ею воспользуется и постарается помочь клубу, ему понравится этот вызов.
Если шанс будет, он вернется», – сказал бывший нападающий «МЮ» в интервью Betfred.
Опубликовал: Александр Суряев
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