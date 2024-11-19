Саа про «МЮ»: «Аморим может позвать Роналду, если посчитает, что тот ему поможет. Криштиану с радостью воспользуется шансом»

Луи Саа думает, что Рубен Аморим мог бы позвать Криштиану Роналду в «МЮ».

«У Криштиану есть связь с Рубеном Аморимом , но я не верю, что тот пригласит его исключительно потому, что они дружат. Он не станет подписывать его просто для того, чтобы угодить. Он может это сделать только в том случае, если будет думать, что Криштиану ему поможет.

Если возможность вернуться появится, уверен, Роналду с радостью ею воспользуется и постарается помочь клубу, ему понравится этот вызов.

Если шанс будет, он вернется», – сказал бывший нападающий «МЮ » в интервью Betfred.