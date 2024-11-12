Луи Саа: «Не думаю, что «МЮ» нужен Дьокереш. Он не получит роскошных условий, как в «Спортинге». Если можете потратить 120 млн фунтов на Кейна, то должны это сделать»

Луи Саа считает, что «Манчестер Юнайтед» нужен Харри Кейн, а не Виктор Дьокереш.

«Возможно, это удивит, но я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» нужен Виктор Дьокереш .

Это хороший футболист в невероятной форме, показывающий это и в Лиге чемпионов, но он не получит тех же роскошных условий, что и у него есть в «Спортинге ».

«Спортинг» не находится под таким же давлением, как «Манчестер Юнайтед ». Это совершенно другой зверь.

Трудно найти игроков, которые могут делать то, что могут Мохамед Салах и Эрлинг Холанд.

«Манчестер Юнайтед» потратил много денег, и я не думаю, что Дьокереш – это ответ.

Если вы можете потратить 120 миллионов фунтов на Харри Кейна, то они должны сделать это завтра. В футболе очень мало гарантий, но именно это нужно такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист манкунианцев Луи Саа в интервью BoyleSports.