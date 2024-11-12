Луи Саа: «Не думаю, что «МЮ» нужен Дьокереш. Он не получит роскошных условий, как в «Спортинге». Если можете потратить 120 млн фунтов на Кейна, то должны это сделать»
«Возможно, это удивит, но я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» нужен Виктор Дьокереш.
Это хороший футболист в невероятной форме, показывающий это и в Лиге чемпионов, но он не получит тех же роскошных условий, что и у него есть в «Спортинге».
«Спортинг» не находится под таким же давлением, как «Манчестер Юнайтед». Это совершенно другой зверь.
Трудно найти игроков, которые могут делать то, что могут Мохамед Салах и Эрлинг Холанд.
«Манчестер Юнайтед» потратил много денег, и я не думаю, что Дьокереш – это ответ.
Если вы можете потратить 120 миллионов фунтов на Харри Кейна, то они должны сделать это завтра. В футболе очень мало гарантий, но именно это нужно такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист манкунианцев Луи Саа в интервью BoyleSports.
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