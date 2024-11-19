Луи Саа: «Роналду хотел бы вернуться в «МЮ» в роли, в которой его будут уважать. Он покинул команду не лучшим образом, но игроки и фанаты поняли, что он пытался донести. Не сказать, что он был неправ»
Луи Саа считает, что Криштиану Роналду был бы не прочь вернуться в «МЮ».
«Думаю, Криштиану Роналду хотел бы вернуться в клуб в той роли, в которой его будут уважать.
Он покинул команду не лучшим образом, так что руководство, возможно, не захочет его звать, но игроки и фанаты поняли, что он пытался донести.
Нельзя сказать, что он был неправ», – заявил бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfred.
Опубликовал: Александр Суряев
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