Сборная России нанесла 13 ударов по воротам Сирии в 1-м тайме, 5 – в створ. Сирийцы пробили 1 раз
Сборная России нанесла 13 ударов по воротам Сирии в первом тайме.
Сборные России и Сирии проводят товарищеский матч в Волгограде. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.
За первую половину игры хозяева нанесли 13 ударов по воротам соперника, 5 из них – в створ. Гости пробили один раз.
Россияне владели мячом 73% времени и отдали 305 пасов (272 точных).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SofaScore
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости