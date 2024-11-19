Сборная России нанесла 13 ударов по воротам Сирии в 1-м тайме, 5 – в створ. Сирийцы пробили 1 раз

Сборная России нанесла 13 ударов по воротам Сирии в первом тайме.

Сборные России и Сирии проводят товарищеский матч в Волгограде. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

За первую половину игры хозяева нанесли 13 ударов по воротам соперника, 5 из них – в створ. Гости пробили один раз.

Россияне владели мячом 73% времени и отдали 305 пасов (272 точных).