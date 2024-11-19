Влахович повредил бедро в матче с Данией: «Я потянул мышцу и попросил замену. Завтра вернусь в «Ювентус» и пройду обследование»

Душан Влахович получил травму.

Нападающий «Ювентуса » повредил левое бедро в составе сборной Сербии в матче с Данией (0:0). Влахович покинул поле в концовке игры.

По возвращении в Турин Душан пройдет дополнительное обследование, чтобы определить серьезность травмы и готовность игрока сыграть с «Миланом» в субботу.

«Я потянул мышцу и попросил замену. Завтра возвращаюсь в Турин и пройду обследование», – сказал Влахович.