Влахович повредил бедро в матче с Данией: «Я потянул мышцу и попросил замену. Завтра вернусь в «Ювентус» и пройду обследование»
Душан Влахович получил травму.
Нападающий «Ювентуса» повредил левое бедро в составе сборной Сербии в матче с Данией (0:0). Влахович покинул поле в концовке игры.
По возвращении в Турин Душан пройдет дополнительное обследование, чтобы определить серьезность травмы и готовность игрока сыграть с «Миланом» в субботу.
«Я потянул мышцу и попросил замену. Завтра возвращаюсь в Турин и пройду обследование», – сказал Влахович.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Pazzi di Fanta
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