Федерико Вальверде: «Родители работали курьерами, в хозяйственном магазине, чтобы купить мне бутсы. Они оплачивали такси, чтобы я мог добраться на тренировку, не промокнув»
Федерико Вальверде рассказал о трудностях, с которыми сталкивалась его семья.
«Они [родители] работали курьерами, также – в хозяйственном магазине. Я видел, как они работали 24 часа в сутки. Это было тяжело.
Больше всех страдали мои родители: они старались купить мне бутсы, чтобы я мог играть, дать мне все лучшее, чтобы я чувствовал себя хорошо, оплатить такси, чтобы я мог добраться на тренировку и не промокнуть… Я им очень-очень благодарен», – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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