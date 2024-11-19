  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федерико Вальверде: «Родители работали курьерами, в хозяйственном магазине, чтобы купить мне бутсы. Они оплачивали такси, чтобы я мог добраться на тренировку, не промокнув»
5

Федерико Вальверде: «Родители работали курьерами, в хозяйственном магазине, чтобы купить мне бутсы. Они оплачивали такси, чтобы я мог добраться на тренировку, не промокнув»

Федерико Вальверде рассказал о трудностях, с которыми сталкивалась его семья.

«Они [родители] работали курьерами, также – в хозяйственном магазине. Я видел, как они работали 24 часа в сутки. Это было тяжело.

Больше всех страдали мои родители: они старались купить мне бутсы, чтобы я мог играть, дать мне все лучшее, чтобы я чувствовал себя хорошо, оплатить такси, чтобы я мог добраться на тренировку и не промокнуть… Я им очень-очень благодарен», – сказал полузащитник «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФедерико Вальверде
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ямаль – самый решающий игрок в мире, нехорошо называть 17-летнего парня лучшим. Приятно, что Ламин стал мировым явлением в год, когда Мбаппе перешел в «Реал». Советник Лапорты о вингере
28сегодня, 12:25
«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере
57сегодня, 11:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Президент Серии А о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: «На Ближнем Востоке болеют футболом, более 50% населения младше 25 лет. НБА и НФЛ давно проводят игры за рубежом, результаты впечатляют»
20 минут назад
«Астон Вилла» просит клубы АПЛ отложить голосование о поправках в правила сделок со спонсорами, считая выводы суда неопределенными. В руководстве клуба сочувствуют интересам «Сити» (The Telegraph)
133 минуты назад
Тюкавин получил приз «Джентльмен года»-2024
942 минуты назад
Клубы АПЛ «шокировала» 7-матчевая дисквалификация Бентанкура за шутку о корейцах. В лиге считают, что случай хавбека «Тоттенхэма» сделали показательным, а извинения использовали против него
2156 минут назад
Неймар купил пентхаус в Дубае за 54 млн долларов с частным лифтом для автомобилей и бассейном с панорамным видом на центр города
1657 минут назад
Товарищеский матч. Россия сыграет с Сирией. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
30сегодня, 12:30
«Ямаль – самый решающий игрок в мире, нехорошо называть 17-летнего парня лучшим. Приятно, что Ламин стал мировым явлением в год, когда Мбаппе перешел в «Реал». Советник Лапорты о вингере
28сегодня, 12:25
Буффон о депрессии: «Психотерапевт посоветовала не зацикливаться на футболе, я открыл для себя живопись. Пошел в галерею, перед «Прогулкой» Шагала простоял час. На следующий день вернулся»
21сегодня, 12:14
Митрофанов опроверг информацию о матчах России с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией в 2025-м: «Журналист смотрит календарь и выбирает между Аргентиной или Боливией, перечисляет, пишет новость»
24сегодня, 12:10
Советник президента «Барсы» о том, что клуб не продал Ямаля в «ПСЖ» за 250 млн евро: «Лапорта даже не думал об этом»
14сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Де Йонг избежал травмы в сборной Нидерландов. Отъезд хавбека «Барсы» из сборной – мера предосторожности (As)
29 минут назад
Миранчук о жизни в США: «Закупаемся в большом магазине, где все есть, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья тоже»
322 минуты назад
«Пулишич забивает, исполняет танец Трампа – США по-крупному выигрывает чемпионат мира». Лалас о праздновании вингера «Милана»
7сегодня, 12:17
«Ювентус» не планирует продавать Фаджоли в январе, «ПСЖ» также не работает над сделкой (Фабрицио Романо)
2сегодня, 11:35
Милитао перенес операцию после разрыва крестообразной связки
4сегодня, 11:21
Онана – в пятерке номинантов на приз вратарю года в Африке. Хакими, Гирасси, Лукман претендуют на награду игроку года
3сегодня, 11:13
«Бавария» подтвердила травму Пальиньи. Португалец пропустит ближайшие недели
4сегодня, 10:50
Влахович повредил бедро в матче с Данией: «Я потянул мышцу и попросил замену. Завтра вернусь в «Ювентус» и пройду обследование»
2сегодня, 10:34
Скалони о сборной Аргентины: «Игроки должны регулярно играть за свои клубы, так мы сможем оценить каждого. С Месси все иначе – он постоянно играет, даже когда нужно отдыхать»
3сегодня, 10:16
Гондурас проведет без зрителей следующий домашний матч после того, как тренеру Мексики разбили голову полной банкой пива, брошенной с трибун
4сегодня, 09:54