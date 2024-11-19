Милитао перенес операцию после разрыва крестообразной связки

Эдер Милитао успешно перенес операцию на правом колене.

Защитник «Реала» порвал крестообразную связку в матче Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).

Как сообщает «Реал », операция была проведена доктором Мануэлем Лейесом под наблюдением медицинской службы клуба.

В ближайшие дни игрок начнет процесс восстановления.