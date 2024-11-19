Милитао перенес операцию после разрыва крестообразной связки
Эдер Милитао успешно перенес операцию на правом колене.
Защитник «Реала» порвал крестообразную связку в матче Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).
Как сообщает «Реал», операция была проведена доктором Мануэлем Лейесом под наблюдением медицинской службы клуба.
В ближайшие дни игрок начнет процесс восстановления.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Реала»
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