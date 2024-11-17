  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валентин Пальцев: «Миранчук сказал, что Месси – космос. Это все знали, но из его уст верится еще больше»
7

Валентин Пальцев: «Миранчук сказал, что Месси – космос. Это все знали, но из его уст верится еще больше»

Валентин Пальцев спрашивал у Алексея Миранчука про Лионеля Месси.

«Немного пообщались с Миранчуком, спросил у него, как ему играть против Месси, Суареса, таких звезд. Про Месси он сказал, что это космос. Это все знали, но из его уст, человека, который играл против него, еще больше верится», – сказал защитник сборной России и махачкалинского «Динамо».

Напомним, Пальцев дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0) 5 сентября. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoСборная России по футболу
logoАлексей Миранчук
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
logoДинамо Махачкала
logoВалентин Пальцев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я не хотел ехать в Россию, но мама сказала: «Это твой шанс». Как и зачем Россия побеждала Бруней
135вчера, 11:50
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Это сборная, какая разница, кто там играет. Команда Медиалиги посильнее, может. Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно»
1215 ноября, 22:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига наций. Италия против Франции, Англия принимает Ирландию, Казахстан в гостях у Норвегии, Израиль сыграет с Бельгией
3311 минут назад
«Мбаппе не может играть слева, там Винисиус. Это ошибка «Реала», они выбрали имя вместо побед. Ему надо научиться играть в центре и не попадать в офсайд – с «Барсой» он попал раз 9». Дини о Килиане
420 минут назад
Пике о футболе: «Молодым тяжело смотреть полные матчи. Они потребляют его иначе – через двухминутные обзоры и соцсети»
1938 минут назад
Неймар договорился с «Сантосом» и обсуждает расторжение контракта с «Аль-Хилалем» (Сесар Луис Мерло)
2955 минут назад
Аморим об «МЮ»: «Если работать как команда, талант каждого будет сиять. Важны характер и идентичность. Я был командным игроком, поэтому думаю о футболистах, фанатах и их чувствах»
8сегодня, 14:58
Дед Вьери обещал платить ему по 5 000 лир за каждый гол: «В первых двух играх я забил около 7 голов, и мы договорились на тысячу»
33сегодня, 14:33
Ван дер Варт осудил Вегорста за празднование гола Венгрии после приостановки матча: «Мне стало тошно. Ваут радовался, будто забил в финале ЧМ – стоило сдержаться»
16сегодня, 14:17
Педро: «Благодарен «Роме» за то, что отпустили меня в первую команду Рима – в «Лацио»
38сегодня, 14:15
Александр Медведев: «Мужской сборной Брунея ничего не светило бы в матче с женским «Зенитом»
17сегодня, 13:58
Дешам о Мбаппе: «Килиану тяжело, но нет причин в него не верить. Когда у вас три недели на отдых, есть проблемы – это может даже привести к депрессии»
3сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Англия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 14:00
Педро прыгнет в фонтан Треви в случае победы «Лацио» в Лиге Европы: «Если дадут разрешение и меня не арестуют»
1 минуту назад
Первая лига. «Сочи» в гостях у «Тюмени», «Торпедо» и СКА сыграли 2:2
356 минут назадLive
Слуцкий взял бы Мостового на стажировку в «Шанхай», если бы тот попросил: «Конечно»
6 минут назад
Канчельскис о Батракове: «В АПЛ его не будет – он россиянин. Другие европейские лиги – да, возможно. Главное не погнаться за деньгами, а продолжать работать»
15 минут назад
Петржела о «Зените»: «Единственный российский клуб, который может выиграть еврокубок»
218 минут назад
«Милан» интересуется Браимом. «Реал» вряд ли согласится отпустить хавбека в аренду
225 минут назад
Покинуть «Ювентус» могут Артур, Данило и Мбангула. 20-летнего бельгийца отпустят за 10 млн евро
242 минуты назад
«Батраков напоминает Модрича по манере, он хорошо ведет игру. Алексей из мальчика стал лидером». Гуренко о хавбеке «Локомотива»
4сегодня, 15:07
Личка про 50 тысяч штрафа от КДК: «Вся сумма на месяц ушла – брат меня спасает! На заседание поехали с женой – она мой телохранитель, очень жесткая»
2сегодня, 14:59