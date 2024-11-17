Валентин Пальцев: «Миранчук сказал, что Месси – космос. Это все знали, но из его уст верится еще больше»

Валентин Пальцев спрашивал у Алексея Миранчука про Лионеля Месси.

«Немного пообщались с Миранчуком, спросил у него, как ему играть против Месси, Суареса, таких звезд. Про Месси он сказал, что это космос. Это все знали, но из его уст, человека, который играл против него, еще больше верится», – сказал защитник сборной России и махачкалинского «Динамо».

Напомним, Пальцев дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0) 5 сентября.