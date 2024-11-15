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«Атланта» не показала флаг России на фото Миранчука в посте о вызове игроков в сборные. На снимке Моралеса из Боливии тоже нет флага

«Атланта» не показала флаг России в посте о вызове игроков в сборные.

«Атланта Юнайтед» опубликовала твит об игроках команды, вызванных в национальные команды на ноябрьский сбор. Это Алексей Миранчук (Россия), Саба Лобжанидзе (Грузия), Луис Абрам (Перу), Люк Бреннан (США U20), Бартош Слиш (Польша), Эфраин Моралес (Боливия) и Стиан Грегерсен (Норвегия).

К посту прикреплены фотографии футболистов на фоне флагов их стран. Исключение – фото Миранчука и Моралеса. 

«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: «🇷🇺 Вы потеряли что-то важное»

Фото: https://x.com/ATLUTD/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атланта Юнайтед»
logoСборная России по футболу
logoАлексей Миранчук
соцсети
logoЛуис Абрам
logoСаба Лобжанидзе
logoАтланта Юнайтед
logoБартош Слиш
logoЭфраин Моралес
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