«Атланта» не показала флаг России на фото Миранчука в посте о вызове игроков в сборные. На снимке Моралеса из Боливии тоже нет флага
«Атланта» не показала флаг России в посте о вызове игроков в сборные.
«Атланта Юнайтед» опубликовала твит об игроках команды, вызванных в национальные команды на ноябрьский сбор. Это Алексей Миранчук (Россия), Саба Лобжанидзе (Грузия), Луис Абрам (Перу), Люк Бреннан (США U20), Бартош Слиш (Польша), Эфраин Моралес (Боливия) и Стиан Грегерсен (Норвегия).
К посту прикреплены фотографии футболистов на фоне флагов их стран. Исключение – фото Миранчука и Моралеса.
«Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: «🇷🇺 Вы потеряли что-то важное»
Фото: https://x.com/ATLUTD/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атланта Юнайтед»
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