Агент Неймара: «Не ведем переговоры об уходе из «Аль-Хилаля». У него контракт, и он очень доволен» 

Агент Неймара опроверг информацию о желании форварда покинуть «Аль-Хилаль».

Сообщалось , что 32-летний бразилец обсуждает расторжение контракта с саудовским клубом и уже договорился с «Сантосом».

«Мы не ведем переговоры об уходе Неймара из «Аль-Хилаля ». У него контракт, и он очень доволен.

Отец Неймара и я – единственные, кто может говорить о будущем Неймара. Не знаю, откуда берутся слухи», – сказал Пини Захави .

Соглашение Неймара с «Аль-Хилалем» рассчитано до июня 2025 года.