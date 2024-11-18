Агент Неймара: «Не ведем переговоры об уходе из «Аль-Хилаля». У него контракт, и он очень доволен»
Агент Неймара опроверг информацию о желании форварда покинуть «Аль-Хилаль».
Сообщалось, что 32-летний бразилец обсуждает расторжение контракта с саудовским клубом и уже договорился с «Сантосом».
«Мы не ведем переговоры об уходе Неймара из «Аль-Хилаля». У него контракт, и он очень доволен.
Отец Неймара и я – единственные, кто может говорить о будущем Неймара. Не знаю, откуда берутся слухи», – сказал Пини Захави.
Соглашение Неймара с «Аль-Хилалем» рассчитано до июня 2025 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в соцсети X
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