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  • Александр Мостовой: «Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Казахи ничего не выиграют, если у них новый Месси не появится»
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Александр Мостовой: «Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Казахи ничего не выиграют, если у них новый Месси не появится»

Александр Мостовой высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

Под руководством российского специалиста команда провела 6 матчей, потерпев 5 поражений и сыграв вничью один раз. Общий счет этих игр – 0:15. 

«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат.

Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали и не выиграют. Конечно, если у них новый Месси не появится.

Удивительно, но до прихода Черчесова Казахстан играл даже лучше, когда команду тренировал Магомед Адиев. А сейчас даже голов не забивают...

По всей видимости, Станислава уволят, и он вернется в Россию», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoАлександр Мостовой
logoсборная Казахстана по футболу
logoПеп Гвардиола
logoМагомед Адиев
logoSports – Казахстан
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