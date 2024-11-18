Александр Мостовой: «Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Казахи ничего не выиграют, если у них новый Месси не появится»
Александр Мостовой высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана.
Под руководством российского специалиста команда провела 6 матчей, потерпев 5 поражений и сыграв вничью один раз. Общий счет этих игр – 0:15.
«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат.
Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали и не выиграют. Конечно, если у них новый Месси не появится.
Удивительно, но до прихода Черчесова Казахстан играл даже лучше, когда команду тренировал Магомед Адиев. А сейчас даже голов не забивают...
По всей видимости, Станислава уволят, и он вернется в Россию», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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