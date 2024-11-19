Альбертини не верит в скудетто «Милана»: «Есть более солидные и укомплектованные команды»
Деметрио Альбертини оценил шансы «Милана» на чемпионство в Серии А.
После 11 матчей «россонери» занимают в таблице 7-е место.
«На мой взгляд, исходя из того, что показала команда – шансов на скудетто нет, но впереди еще долгий путь. При этом есть более солидные и укомплектованные команды, и я говорю это как поклонник «Милана».
До конца чемпионата еще далеко. По мне, чтобы выиграть скудетто, главное – уметь преодолевать негативные ситуации. Во время турнира у всех бывает спад, поэтому посмотрим, кто как с этим будет справляться», – сказал экс-игрок «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
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