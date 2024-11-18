Ибрагимович о возможных трансферах «Милана»: «Кругом одни эксперты. Мы не думаем об усилении – надеемся, что с нашими игроками ничего не случится»
«Милан» не планирует делать трансферы в ближайшее время.
Об этом рассказал советник владельцев итальянского клуба Златан Ибрагимович.
«Кругом одни эксперты (смеется). Работа на рынке идет каждый день, у нас есть система скаутинга, мы наблюдаем за игроками, от молодежных до первых команд.
Сегодня мы не думаем об усилении, мы надеемся, что с нашими игроками ничего не случится», – сказал Ибрагимович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости