Ибрагимович о возможных трансферах «Милана»: «Кругом одни эксперты. Мы не думаем об усилении – надеемся, что с нашими игроками ничего не случится»

«Милан» не планирует делать трансферы в ближайшее время.

Об этом рассказал советник владельцев итальянского клуба Златан Ибрагимович .

«Кругом одни эксперты (смеется). Работа на рынке идет каждый день, у нас есть система скаутинга, мы наблюдаем за игроками, от молодежных до первых команд.

Сегодня мы не думаем об усилении, мы надеемся, что с нашими игроками ничего не случится», – сказал Ибрагимович.