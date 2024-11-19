Далич о Хорватии в 1/4 Лиги наций: «Был кризис результатов, в игре кризиса не было никогда. Провели несколько хороших матчей, включая 2-й тайм с Португалией» 

Златко Далич оценил выход сборной Хорватии в 1/4 финала Лиги наций.

Тренер хорватов высказался после матча с Португалией (1:1).

«Я сказал парням, что они заслужили этот результат упорным трудом, хотя кажется, что нам всегда приходится биться ради этого. Мы провели в Лиге наций несколько очень хороших матчей, включая второй тайм против Португалии .

Мы ввели в состав несколько молодых футболистов, и, несмотря на то, что у нас был кризис результатов, в нашей игре кризиса не было никогда», – сказал Далич .