Далич о Хорватии в 1/4 Лиги наций: «Был кризис результатов, в игре кризиса не было никогда. Провели несколько хороших матчей, включая 2-й тайм с Португалией»
Златко Далич оценил выход сборной Хорватии в 1/4 финала Лиги наций.
Тренер хорватов высказался после матча с Португалией (1:1).
«Я сказал парням, что они заслужили этот результат упорным трудом, хотя кажется, что нам всегда приходится биться ради этого. Мы провели в Лиге наций несколько очень хороших матчей, включая второй тайм против Португалии.
Мы ввели в состав несколько молодых футболистов, и, несмотря на то, что у нас был кризис результатов, в нашей игре кризиса не было никогда», – сказал Далич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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