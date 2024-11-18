Гуарин про алкоголизм: «Я провалился во всем, в футболе и личной жизни, и не знал меры. В Китае я начал пить с 1-го дня, в Бразилии выпивал по 50 порций пива за ночь и шел в фавелы за адреналином»
«Я стал делать себе имя в Италии, и уже тогда появились сложности за пределами поля. Поначалу я справлялся: напивался за пару дней до игры, потом выходил на поле, забивал один-два гола, команда побеждала. Все это было следствием несознательности.
Я пил дома, в клубах, ресторанах. У меня уже была семья, и ситуация была дерьмовой, потому что я знал, что поступаю неправильно как в отношении работы, так и в отношении семейных обязанностей.
Я провалился во всем, не достиг ни футбольных, ни личных целей, и я не знал меры. Я полностью подсел на алкоголь. Через агента мне сообщили, что я больше не могу оставаться в «Интере»: «От него нужно немедленно избавиться»
В Китае я узнал, что такое настоящий алкоголь. С первого дня я превратился в алкоголика. Я вставал на тренировку и после нее выпивал. Я немного отдыхал, тренировался и пил. И так было каждый день.
Шесть месяцев в Бразилии превратили меня в самого счастливого человека на свете, но затем коронавирус, развод... Я выпивал 50, 60, 70 порций пива за ночь. Из-за пандемии не было ни тренировок, ни работы в команде, ни матчей, и страха тоже не было.
Я шел в фавелы, находил любую девушку и не использовал защиту, я полностью забил на себя. Я искал опасность, адреналин, хотел видеть оружие, какое-то движение. Я ни о чем не беспокоился», – сказал бывший полузащитник сборной Колумбии в эфире Caracol Television.
Экс-хавбек «Интера» Гуарин избил отца и сопротивлялся полиции. Он был пьян, его задержали
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