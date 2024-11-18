Футбольная ассоциация Брунея назвала «смонтированным» видео с игроками сборной в клубе после матча с Россией: «Призываем воздержаться от распространения контента, вводящего в заблуждение»

В Брунее опровергли информацию о походе футболистов в бар после матча с Россией.

В пятницу сборная России обыграла команду Брунея в Краснодаре со счетом 11:0.

Впоследствии телеграм-канал KubMash сообщил , что футболисты отдыхали в заведениях Краснодара после игры.

Утверждается, что брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. Спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

Впоследствии появилась информация , что футболисты Брунея часто посещают увеселительные заведения после выездных матчей.

«Футбольная ассоциация Брунея хотела бы сделать заявление в связи с распространением вирусного видео с участием трех игроков нашей сборной.

На основании нашего расследования при участии всех вовлеченных сторон мы пришли к выводу, что видео было смонтировано с целью ввести в заблуждение и создать так называемый «сюжетный поворот».

Мы призываем общественность воздержаться от публикации и дальнейшего распространения данного видео. Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа. Важное отметить, что распространение ложной или вводящей в заблуждение информации может иметь серьезные юридические последствия.

Футбольная ассоциация Брунея по-прежнему привержена сохранению высочайших стандартов профессионализма и честности в нашем футболе», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Брунея.