Футбольная ассоциация Брунея назвала «смонтированным» видео с игроками сборной в клубе после матча с Россией: «Призываем воздержаться от распространения контента, вводящего в заблуждение»
В пятницу сборная России обыграла команду Брунея в Краснодаре со счетом 11:0.
Впоследствии телеграм-канал KubMash сообщил, что футболисты отдыхали в заведениях Краснодара после игры.
Утверждается, что брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. Спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».
Впоследствии появилась информация, что футболисты Брунея часто посещают увеселительные заведения после выездных матчей.
«Футбольная ассоциация Брунея хотела бы сделать заявление в связи с распространением вирусного видео с участием трех игроков нашей сборной.
На основании нашего расследования при участии всех вовлеченных сторон мы пришли к выводу, что видео было смонтировано с целью ввести в заблуждение и создать так называемый «сюжетный поворот».
Мы призываем общественность воздержаться от публикации и дальнейшего распространения данного видео. Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа. Важное отметить, что распространение ложной или вводящей в заблуждение информации может иметь серьезные юридические последствия.
Футбольная ассоциация Брунея по-прежнему привержена сохранению высочайших стандартов профессионализма и честности в нашем футболе», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Брунея.
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