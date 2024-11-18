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«Зенит» может выступить на международном турнире в Катаре зимой 2025-го («Чемпионат»)

«Зенит» может принять участие в международном товарищеском турнире.

«В прошлом году клуб уже участвовал в Кубке равноправия. Зимой 2025-го Aspire Zone планирует организовать новый турнир.

И если катарцы найдут интересных соперников, то «Зенит» может принять участие в соревнованиях», – сообщил «Чемпионату» знакомый с ситуацией источник.

В 2024-м петербуржцы выиграли Кубок равноправия, победив «Аль-Духайль» (2:0), «Шанхай Шеньхуа» (6:0) и «Сантос» (4:1).

Ранее сообщалось, что в начале февраля в ОАЭ пройдет Зимний Кубок РПЛ, в турнире примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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