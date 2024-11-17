Дембеле о нарядах сборной Франции: «Нам это нравится – мы смотрим на стиль друг друга. Некоторые из нас немного соревнуются, как я и Конате, например»
В октябре защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прибыл в расположение сборной в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо, и объяснил это желанием посоревноваться с Жюлем Кунде, чей стиль неоднократно становился предметом споров.
После этого бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал футболистов и посоветовал им приезжать в сборную в спортивных костюмах. В ноябре Кунде появился на сборах в соответствующем образе.
«Нам это нравится. Мы встречаемся перед тем, как подписать футболки [для болельщиков сборной], и смотрим на стиль друг друга.
Некоторые из нас немного соревнуются, как я и Конате, например», – рассказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции в подкасте The Bridge.
Дембеле и Фофана не сыграют за Францию в ноябре из-за травм. Павар и Коман вызваны в сборную
Кунде о критике игроков Франции за образы: «Не стоит воспринимать такую мелочь всерьез. На следующий сбор все приедем в спортивных костюмах и бутсах, обещаю»
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