Дембеле о нарядах сборной Франции: «Нам это нравится – мы смотрим на стиль друг друга. Некоторые из нас немного соревнуются, как я и Конате, например»

Усман Дембеле высказался о модных образах игроков сборной Франции.

В октябре защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прибыл в расположение сборной в светло-зеленой балаклаве , закрывающей все лицо, и объяснил это желанием посоревноваться с Жюлем Кунде, чей стиль неоднократно становился предметом споров.

После этого бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал футболистов и посоветовал им приезжать в сборную в спортивных костюмах. В ноябре Кунде появился на сборах в соответствующем образе .

«Нам это нравится. Мы встречаемся перед тем, как подписать футболки [для болельщиков сборной], и смотрим на стиль друг друга.

Некоторые из нас немного соревнуются, как я и Конате, например», – рассказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции в подкасте The Bridge.

Дембеле и Фофана не сыграют за Францию в ноябре из-за травм. Павар и Коман вызваны в сборную

Кунде о критике игроков Франции за образы: «Не стоит воспринимать такую мелочь всерьез. На следующий сбор все приедем в спортивных костюмах и бутсах, обещаю»