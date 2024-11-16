Усман Дембеле: «Хочу закончить карьеру в 34 года и заняться недвижимостью. Инвестировать в Африку, во Францию»
Усман Дембеле рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.
27-летний француз ответил на вопрос о том, в каком возрасте он хочет уйти из футбола.
«Я хочу закончить карьеру в 34 года. Затем я хочу заняться недвижимостью. Инвестировать в Африку, во Францию...» – сказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции в подкасте The Bridge.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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