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Алаева беспокоит возможный уход Карпина из «Ростова»: «Яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, это будет потеря. Но понимаю, что жить в таком режиме невыносимо»

Александр Алаев не хотел бы, чтобы Валерий Карпин покидал «Ростов».

Валерий Карпин вновь сказал, что его посещают мысли об отставке. Вас беспокоит, что лига может потерять сильную личность и сильного тренера? Он притягивает к себе внимание.

– Однозначно. Валерий Георгиевич – яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, как бы ни обижались другие тренеры. Если он уйдет из РПЛ, для нас это будет потеря. Надеюсь, что он останется.

Но, опять же, если он такое говорил, я понимаю, что у него накопилась усталость. Я несколько раз ездил в Ростов‑на‑Дону, это крайне тяжело. В таком режиме жить третий год невыносимо.

Но он человек сильный, яркий, далеко не сказал своего последнего слова в РПЛ. Понимаю, что у него еще и двойная нагрузка со сборной. Хотелось бы, чтобы он был с нами как можно дольше, – отметил президент РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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