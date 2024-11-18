Алаева беспокоит возможный уход Карпина из «Ростова»: «Яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, это будет потеря. Но понимаю, что жить в таком режиме невыносимо»

Александр Алаев не хотел бы, чтобы Валерий Карпин покидал «Ростов».

– Валерий Карпин вновь сказал, что его посещают мысли об отставке. Вас беспокоит, что лига может потерять сильную личность и сильного тренера? Он притягивает к себе внимание.

– Однозначно. Валерий Георгиевич – яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, как бы ни обижались другие тренеры. Если он уйдет из РПЛ , для нас это будет потеря. Надеюсь, что он останется.

Но, опять же, если он такое говорил, я понимаю, что у него накопилась усталость. Я несколько раз ездил в Ростов ‑на‑Дону, это крайне тяжело. В таком режиме жить третий год невыносимо.

Но он человек сильный, яркий, далеко не сказал своего последнего слова в РПЛ. Понимаю, что у него еще и двойная нагрузка со сборной. Хотелось бы, чтобы он был с нами как можно дольше, – отметил президент РПЛ.