Слушания по иску Тимощука к УАФ после лишения тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне пройдут в CAS 22 апреля

Теги Зенит Анатолий Тимощук Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия CAS УАФ Политика Футбол

CAS рассмотрит иск Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола.

Ранее Тимощук подал иск на решение организации, он был зарегистрирован Спортивным арбитражным судом 26 сентября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания по иску состоятся 22 апреля.

Напомним, в марте 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените» после 24 февраля 2022 года. Позднее экс-футболист обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но апелляция была отклонена.

Тимощук выступал за «Зенит» (2007-2009, 2013-2015) в качестве игрока, с 2017 года он работает в клубе из Санкт-Петербурга помощником главного тренера.

Бывший полузащитник – рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144), трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель кубка и победитель Суперкубка страны в составе «Шахтера».

Тимощук обратился в CAS с целью оспорить лишение титулов на Украине

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33 комментария
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УАФ просрёт этот суд так же, как и Зелибобус Украину.
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А как можно лишить титулов одного человека в командном виде спорта? Ну тогда его голы, передачи вычитайте из итоговой таблицы. Совсем уже поехали, если суд будет не политизированным посмешищем а настоящим. 100% победа Тимощука
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+43
Ответ Vadim Slutsky
А зачем Толе лицензия УАФ? Чтобы работать в "Зените" она очень нужна? Титулы? Зачем ему титулы? Их на хлеб не намажешь. И как можно человека лишить титулов, раз он их завоевал?
Это дело чести. Человек работал и учился, а у него просто все забрали, хоть и формально
+45
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+42
А почему УАФ не лишила Тимощука 144 матчей сыгранных за сборную и всех забитых голов? Это практически зрада!
+25
-3
+22
Ответ Magic13
УАФ просрёт этот суд так же, как и Зелибобус Украину.
Лучший!!!👍🏼
+30
-10
+20
А зачем Толе лицензия УАФ? Чтобы работать в "Зените" она очень нужна? Титулы? Зачем ему титулы? Их на хлеб не намажешь. И как можно человека лишить титулов, раз он их завоевал?
+21
-11
+10
Ответ Sarumian
Зачем Тимощуку украинская лицензия ? Он свой выбор сделал.
Она не украинская а международная. РФС тоже проводит обучение на лицензию ФИФА. Каждая федерация занимается этим в своей стране
+10
-1
+9
Ответ Sarumian
Зачем Тимощуку украинская лицензия ? Он свой выбор сделал.
А титулы? Как можно вообще лишить титулов? Бред полный. Какой выбор он сделал? Насколько знаю, он вообще просто работал и все, в политику не лез, заявлений никаких не делал.
+8
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Ответ Мистер Уайт
А почему УАФ не лишила Тимощука 144 матчей сыгранных за сборную и всех забитых голов? Это практически зрада!
Тихо, не подкидывай идеи глупым людям😂
+9
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Ответ Vadim Slutsky
А зачем Толе лицензия УАФ? Чтобы работать в "Зените" она очень нужна? Титулы? Зачем ему титулы? Их на хлеб не намажешь. И как можно человека лишить титулов, раз он их завоевал?
Деньги пускай возвращают тогда. Мостовой жаловался что РФС много берёт за лицензию. Думаю УАФ тоже заряжает нормально.
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Я не уверен, что в принципе кто-то может лишить выигранных наград, если речь не о допинге.
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Ответ Evgeny Trifonov
А как можно лишить титулов одного человека в командном виде спорта? Ну тогда его голы, передачи вычитайте из итоговой таблицы. Совсем уже поехали, если суд будет не политизированным посмешищем а настоящим. 100% победа Тимощука
Украинские русофобы увлеклись, лишили всех титулов свою Легенду. Саморазрушение вообще в стиле сегодняшней Украины, которая якобы Оплот демократии, а по факту Провинциальная феодальная Диктатура.
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Символично. В день рождения человека создавшего Украину.
+8
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Ответ Magic13
УАФ просрёт этот суд так же, как и Зелибобус Украину.
Не факт, я не удивлюсь если решение оставят в силе. Нынешний КАС - это такая же марионетка.
+10
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+5
Удачи Тимущуку !
Только если вдруг линейка судей в CAS не окажется чересчур политизированной...
+6
-1
+5
просто ради прикола взять и лишить игроков ДКиев их трёх ЕК, лишить медалей в чемпе СССР и посмотреть, на их удивлённые морды)
+7
-3
+4
Весь адекватный Мир за Тимощука!
+6
-3
+3
Хоть бы выиграл! Потому что отменять - отменяйте, но память и заработанные титулы оставьте.
+4
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+3
Ответ Шухрат Казыев
Зачем Тимощуку это обращение.? Чьо это даст?
Ну как что даст? Не знаю, но возможно без этой тренерской лицензии он не сможет тренировать нигде, кроме России. Плюс титулы - дело принципа. Да и титулы тоже важны.
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Справедливость должна победить.
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Газзаев: УАФ!
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у него что, диплом отобрали и все медали?
да забить на это и не спорить с придурками.
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Ответ Vadim Slutsky
А зачем Толе лицензия УАФ? Чтобы работать в "Зените" она очень нужна? Титулы? Зачем ему титулы? Их на хлеб не намажешь. И как можно человека лишить титулов, раз он их завоевал?
Лицензии они УЕФА/ФИФА от категории С (или ниже), до про. Но выдают их локальные Федерации, зачем получив единожды, выполнив именно норматив УЕФА/ФИФА получать аналогичную ещё раз?
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Заодно и Зенит лишить ЧР- 2007 и еврокубков
Шучу, а то подумаете, что и в самом деле ))
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Ответ Pigmalion
Символично. В день рождения человека создавшего Украину.
И уничтожившего российскую империю, кек.
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Ответ Старый бог здесь
Комментарий скрыт
Всё когда то бывает в первый раз...
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Ответ Александр Васильев
у него что, диплом отобрали и все медали? да забить на это и не спорить с придурками.
Диплом именно что отобрали. В какой-то базе данных наверняка записано, что он лишен диплома.
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Ответ Катя СПб
Диплом именно что отобрали. В какой-то базе данных наверняка записано, что он лишен диплома.
вот именно в какой-то)
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