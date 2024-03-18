Слушания по иску Тимощука к УАФ после лишения тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне пройдут в CAS 22 апреля
CAS рассмотрит иск Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола.
Ранее Тимощук подал иск на решение организации, он был зарегистрирован Спортивным арбитражным судом 26 сентября 2023 года.
Как сообщает пресс-служба CAS, слушания по иску состоятся 22 апреля.
Напомним, в марте 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.
Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените» после 24 февраля 2022 года. Позднее экс-футболист обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но апелляция была отклонена.
Тимощук выступал за «Зенит» (2007-2009, 2013-2015) в качестве игрока, с 2017 года он работает в клубе из Санкт-Петербурга помощником главного тренера.
Бывший полузащитник – рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144), трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель кубка и победитель Суперкубка страны в составе «Шахтера».
Тимощук обратился в CAS с целью оспорить лишение титулов на Украине
Только если вдруг линейка судей в CAS не окажется чересчур политизированной...
да забить на это и не спорить с придурками.
Шучу, а то подумаете, что и в самом деле ))