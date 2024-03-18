Слушания по иску Тимощука к УАФ после лишения тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне пройдут в CAS 22 апреля

CAS рассмотрит иск Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола.

Ранее Тимощук подал иск на решение организации, он был зарегистрирован Спортивным арбитражным судом 26 сентября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания по иску состоятся 22 апреля.

Напомним, в марте 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском « » после 24 февраля 2022 года. Позднее экс-футболист обжаловал решение в апелляционном комитете , но апелляция была отклонена.

Тимощук выступал за «Зенит» (2007-2009, 2013-2015) в качестве игрока, с 2017 года он работает в клубе из Санкт-Петербурга помощником главного тренера.

Бывший полузащитник – рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144), трехкратный чемпион Украины, трехкратный обладатель кубка и победитель Суперкубка страны в составе « ».

Тимощук обратился в CAS с целью оспорить лишение титулов на Украине