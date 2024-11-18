Приходите на день рождения Спортса’‘. Отпразднуем его квизом на «ВТБ Арене»!
В этом году нам исполняется 26 лет. Отметить это событие мы приглашаем наших пользователей, любителей спорта и квизов. Праздничную викторину проведем совместно с «Квиз Плюс» в ресторане Platinum на «ВТБ Арене». Сбор участников – 2 декабря в 19:30.
Гостей ждут вопросы про легенд Спортса’‘, о самом сайте и спорте в целом. Для участия в квизе нужно зарегистрироваться по ссылке.
Если у вас нет команды, укажите это при регистрации. Мы подберем ее для вас.
Вход на мероприятие по депозиту – 1500 рублей. В него включены еда и напитки. До встречи на празднике!
Опубликовано: Sports
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