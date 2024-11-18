Приходите на день рождения Спортса’‘. Отпразднуем его квизом на «ВТБ Арене»!

В этом году нам исполняется 26 лет. Отметить это событие мы приглашаем наших пользователей, любителей спорта и квизов. Праздничную викторину проведем совместно с «Квиз Плюс» в ресторане Platinum на «ВТБ Арене». Сбор участников – 2 декабря в 19:30.

Гостей ждут вопросы про легенд Спортса’‘, о самом сайте и спорте в целом. Для участия в квизе нужно зарегистрироваться по ссылке .

Если у вас нет команды, укажите это при регистрации. Мы подберем ее для вас.

Вход на мероприятие по депозиту – 1500 рублей. В него включены еда и напитки. До встречи на празднике!