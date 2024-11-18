«Арсенал» рассматривает приглашение Кампуша на пост спортивного директора. Контракт португальца с «ПСЖ» истечет летом

«Арсенал» рассматривает приглашение Луиша Кампуша на пост спортивного директора.

В начале ноября лондонцы объявили об уходе Эду Гаспара , работавшего спортивным директором клуба с 2022 года. После отставки бразильца «Арсенал » находится в поиске специалиста на освободившуюся должность.

По информации Sky Sports, среди прочих кандидатур «Арсенал» рассматривает cоветника «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиша Кампуша . Португальца ценят за его умение находить молодых талантливых игроков – в частности, в течение карьеры Кампуш, работавший также в «Монако» и «Лилле», подписал контракты с Килианом Мбаппе, Виктором Осимхеном, Бернарду Силвой, Фабиньо и Антони Марсьялем. Контракт Луиша с «ПСЖ » истекает следующим летом, и на данный момент клуб и специалист еще не договорились о продлении соглашения.

Также сообщается об интересе «Арсенала» к директору «Байера» Симону Рольфесу и Роберто Олабе, который покинет «Реал Сосьедад» в конце сезона.