Дешам о Франции: «Когда мы сыграли вничью с Израилем, у Бразилии была ничья, а Аргентина проиграла – невозможно выигрывать каждый матч. Был сложный год, но я в порядке, полон сил, спокоен и безмятежен»

Дидье Дешам высказался о работе в сборной Франции.

Вчера французы обыграли сборную Италии (3:1) в 6-м туре Лиги наций и заняла 1-е место в своей группе.

«Все ли у меня в порядке с энергией? Такое ощущение, будто я все еще на вчерашней пресс-конференции. Но все в порядке, вы можете говорить все, что хотите! Я не обращаю внимания, это меня устраивает. Я концентрируюсь на том, что происходит в раздевалке, учитывая разные варианты выбора [состава]. Все могло бы сложиться не так хорошо, но я думаю, что сейчас самое время этим заняться.

Я в порядке, полон сил, спокоен и безмятежен. Потом, если дела пойдут не так хорошо... Я прекрасно знаю требования. Так что это вина моих игроков за последние десять лет, возможно, немного и моя. От нас всегда ждут [результатов]. Когда мы сыграли вничью с Израилем, Бразилия сыграла вничью, а Аргентина проиграла. Невозможно выигрывать каждый матч.

Да, это был сложный год, но у меня все хорошо. Мы смогли выиграть последний матч здесь, в Италии», – сказал TF1 главный тренер сборной Франции.