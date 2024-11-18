Дешам о 3:1 с Италией: «Заслуженный результат, Франция очень хорошо поработала, избежав повторения ошибок 1-го тура» 

Дидье Дешам оценил победу над сборной Италии (3:1) в Лиге наций.

«Мы знали, что будет непросто, потому что Италия на пике формы. Победа со счетом 3:1 позволила нам вернуть первое место. Результат был заслуженным, мы очень хорошо поработали.

Поражение [1:3 в первом туре] от Италии помогло нам избежать повторения ошибок, несмотря на то, что эта молодая итальянская сборная играет на высоком уровне», – сказал тренер сборной Франции .