Дешам о 3:1 с Италией: «Заслуженный результат, Франция очень хорошо поработала, избежав повторения ошибок 1-го тура»
Дидье Дешам оценил победу над сборной Италии (3:1) в Лиге наций.
«Мы знали, что будет непросто, потому что Италия на пике формы. Победа со счетом 3:1 позволила нам вернуть первое место. Результат был заслуженным, мы очень хорошо поработали.
Поражение [1:3 в первом туре] от Италии помогло нам избежать повторения ошибок, несмотря на то, что эта молодая итальянская сборная играет на высоком уровне», – сказал тренер сборной Франции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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