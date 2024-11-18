Глушаков считает, что «Спартак» должен купить центрального защитника: «Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало»

Денис Глушаков считает, что «Спартаку» не хватает еще одного центрального защитника.

«Какие позиции «Спартаку » нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется.

Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте , но этого мало», — сказал экс-капитан «Спартака».