Глушаков считает, что «Спартак» должен купить центрального защитника: «Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало»
Денис Глушаков считает, что «Спартаку» не хватает еще одного центрального защитника.
«Какие позиции «Спартаку» нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется.
Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», — сказал экс-капитан «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «КП Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости