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Глушаков считает, что «Спартак» должен купить центрального защитника: «Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало»

Денис Глушаков считает, что «Спартаку» не хватает еще одного центрального защитника.

«Какие позиции «Спартаку» нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется. 

Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», — сказал экс-капитан «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «КП Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoНикита Чернов
logoМиенти Абена
logoАлексис Дуарте
logoРуслан Литвинов
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