Спаллетти об 1:3: «Италия недостаточно хорошо играла в пас и позволяла Франции перекрывать зоны» 

Лучано Спаллетти оценил поражение от сборной Франции (1:3) в Лиге наций.

«Мы сразу же пропустили со стандарта, а затем не смогли сохранить спокойствие и потратили много энергии. После того как мы забили и счет стал 1:2, казалось, что мы справимся, но затем снова пропустили со стандарта.

Мы играли не так, как следовало. Мы недостаточно хорошо играли в пас и позволяли сопернику перекрывать зоны, поэтому приходилось выбирать более сложные варианты в игре», – сказал тренер сборной Италии .