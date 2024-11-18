У Италии первое поражение в 6 матчах – с 1/8 финала Евро-2024

Сборная Италии потерпела первое поражение с июня.

Команда Лучано Спаллетти уступила на своем поле Франции (1:3) в матче 6-го тура Лиги наций.

Это первое поражение Италии в 6 последних матчах. До этого было 4 победы и одна ничья.

Итальянцы не проигрывали с 1/8 финала Евро-2024, когда вылетели от Швейцарии (0:2).

Сборная Италии с 13 очками заняла второе место в группе 2 дивизиона A, уступив Франции по дополнительным показателям.