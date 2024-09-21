Евсеев возглавил «Ленинградец» из LEON Второй лиги А. Контракт – до конца сезона с опцией продления
Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец».
Клуб из Ленинградской области объявили о начале сотрудничества с 48-летним специалистом.
Контракт заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.
Последним местом работы Евсеева была «Кубань», главным тренером которой он был с сентября 2023 года по апрель 2024 года.
«Ленинградец» после отставки Максима Астафьева занимает 4-е место в турнирной таблице группы «Золото» LEON Второй лиги А.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Ленинградца»
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