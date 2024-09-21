Евсеев возглавил «Ленинградец» из LEON Второй лиги А. Контракт – до конца сезона с опцией продления

Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец».

Клуб из Ленинградской области объявили о начале сотрудничества с 48-летним специалистом.

Контракт заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.

Последним местом работы Евсеева была «Кубань», главным тренером которой он был с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

«Ленинградец» после отставки Максима Астафьева занимает 4-е место в турнирной таблице группы «Золото» LEON Второй лиги А.