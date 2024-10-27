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Вадим Евсеев: «Незначительный контакт – это как? Можно ладошкой по щеке ударить, можно кулаком. Один ударил в Новосибирске – чудак в больнице с челюстью»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о судейских трактовках.

Евсеев прокомментировал игру своей команды в 15-м туре дивизиона «Золото» Leon Второй лиги А против «Текстильщика» (0:0) и ответил на вопрос о судействе.

– Хорошо играть – это не значит хорошо. В прошлом матче хорошо в обороне сыграли с хорошей командой, и тоже 0:0. Сейчас, имея подавляющее преимущество, создали уйму голевых моментов! Надо было в первом тайме заканчивать игру, спокойно садиться на электричку и ехать в Санкт-Петербург.

Хорошо, что не пропустили в концовке, хотя соперник не создал ни одного голевого момента. Обычно в конце таких игр забивают. Мы сыграли на «ноль». Игрой доволен, всеми футболистами доволен и теми, кто вышел на замену. Кончено, недовольны, что не набрали три очка. На протяжении месяца, что мы работаем, ставим игру в тренировочном процессе, чтобы мы владели инициативой и создавали моменты и естественно, оборонялись.

– Сейчас технологии позволяют тренерам смотреть эпизоды по ходу игры. Что можете сказать про момент с неназначенным пенальти в ворота «Текстильщика»?

– Я на это не обращаю внимание. Два пенальти нам не поставили в Челябинске. А тут… Как это выражение – «незначительный контакт»? Это вот выражение незначительный контакт, мня. Нет, я не буду на эту тему говорить.

Так, только если... Можно щекой ударить, ладошкой по щеке [имитирует пощечину], а можно кулаком. Ты и так, и так ударил, только два разных... Один вон ударил в Новосибирске – чудак в больнице с челюстью. Можно ладошкой, любя – правильно? Тоже удар, но две разные составляющие…

То же самое, этот «незначительный контакт» – это как, мня? Как незначительный контакт?

– Еще говорят «была рука, но она ненаказуемая». 

– Нет, рука – это другое, здесь в ногах дело. Но я на этом акцент не делаю, не собираюсь и футболистам. Надо продолжать играть. Мы этим занимаемся, – сказал Евсеев на пресс-конференции.

😱 Капитан «Сибири» сломал челюсть одноклубнику. Игрок в тяжелом состоянии

Опубликовано: Sports
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logoТекстильщик
logoЛенинградец
ЭСК РФС
logoВторая лига А
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