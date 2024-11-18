Глава саудовской лиги о шансах подписать Месси: «Футбол на первом месте, Саудовская Аравия – реальный выбор для многих звезд. Главное – создание качественного продукта, а уже затем коммерческая выгода»
– Футбол стоит на первом месте, поэтому в зависимости от потребностей клуба и его желания подписать конкретного игрока будут приниматься решения о трансферах. Очевидно, что переход определенных игроков в лигу оказывает коммерческое влияние, но в первую очередь речь идет о футболе и создании качественного продукта, а уже затем о коммерческой выгоде.
В футболе все строится на соглашении сторон – клуба и игроков – и совершенно нормально, что одни игроки принимают предложения, а другие их отклоняют. Клуб и игрок всегда будут поступать так, как лучше для них.
– Можно ли ожидать еще одной попытки заманить аргентинца в Саудовскую Про-лигу до его завершения карьеры?
– Интерес со стороны игроков значительно возрос. Сегодня Саудовская Аравия – это вполне реальный выбор карьеры для многих звезд. Мы продолжаем наблюдать, как игроки приходят в лигу. Мы видим интерес от многих игроков – будь то одно имя или другое, все возможно.
Это долгосрочное видение, цель которого – инвестиции в развитие футбола в Саудовской Аравии. Это не план на один год, а многолетняя стратегия, которая включает инвестиции как в игроков, так и в клубы. Мы будем продолжать наблюдать за этим процессом, – сказал генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель.
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