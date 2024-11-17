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Беллингем заработал пенальти в матче с Ирландией, Скейлз получил 2-ю желтую. Кейн забил 69-й гол за Англию

Джуд Беллингем заработал для Англии пенальти в ворота Ирландии.

На 51-й минуте полузащитник, получив мяч в штрафной площади, попытался обыграть Лиэма Скейлза и был сбит соперником. Главный судья Эрик Ламбрехтс показал защитнику вторую желтую карточку, а с ней и красную.

Удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Харри Кейн. Лучший бомбардир в истории сборной Англии забил 69-й гол в ее составе.

Англия – Ирландия. 3:0 – Кейн открыл счет с пенальти, Гордон и Галлахер забили. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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