Беллингем заработал пенальти в матче с Ирландией, Скейлз получил 2-ю желтую. Кейн забил 69-й гол за Англию
Джуд Беллингем заработал для Англии пенальти в ворота Ирландии.
На 51-й минуте полузащитник, получив мяч в штрафной площади, попытался обыграть Лиэма Скейлза и был сбит соперником. Главный судья Эрик Ламбрехтс показал защитнику вторую желтую карточку, а с ней и красную.
Удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Харри Кейн. Лучший бомбардир в истории сборной Англии забил 69-й гол в ее составе.
Англия – Ирландия. 3:0 – Кейн открыл счет с пенальти, Гордон и Галлахер забили. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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