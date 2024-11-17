Фанаты освистали гимны Англии и Ирландии перед матчем Лиги наций – как и в сентябре. УЕФА снова оштрафует обе ассоциации

Гимны Англии и Ирландии были освистаны болельщиками.

Команды проводят матч Лиги наций на «Уэмбли». После первого тайма счет не открыт.

Daily Mail передает, что недовольный гул возник сперва на трибуне гостей. Это произошло в тот момент, когда в рамках предматчевой церемонии на поле вышли представители вооруженных сил Великобритании. В ответ английские фанаты освистали «Песнь солдата», а ирландские поступили так же во время воспроизведения «Боже, храни короля».

Журналист Генри Винтер пишет , что обе футбольные ассоциации будут оштрафованы.

УЕФА уже вынуждал ирландскую и английскую стороны перевести 10 000 евро и 12 500 евро соответственно после аналогичного освистывания гимнов во время игры в Дублине в сентябре.