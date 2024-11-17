Фанаты освистали гимны Англии и Ирландии перед матчем Лиги наций – как и в сентябре. УЕФА снова оштрафует обе ассоциации
Гимны Англии и Ирландии были освистаны болельщиками.
Команды проводят матч Лиги наций на «Уэмбли». После первого тайма счет не открыт.
Daily Mail передает, что недовольный гул возник сперва на трибуне гостей. Это произошло в тот момент, когда в рамках предматчевой церемонии на поле вышли представители вооруженных сил Великобритании. В ответ английские фанаты освистали «Песнь солдата», а ирландские поступили так же во время воспроизведения «Боже, храни короля».
Журналист Генри Винтер пишет, что обе футбольные ассоциации будут оштрафованы.
УЕФА уже вынуждал ирландскую и английскую стороны перевести 10 000 евро и 12 500 евро соответственно после аналогичного освистывания гимнов во время игры в Дублине в сентябре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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