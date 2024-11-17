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  • Крис Камара: «Не согласен, что из-за расизма уходить нужно командам. Выводить со стадиона надо этих так называемых фанатов. Иначе при 0:2 кто-нибудь сорвет матч выкриками»
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Крис Камара: «Не согласен, что из-за расизма уходить нужно командам. Выводить со стадиона надо этих так называемых фанатов. Иначе при 0:2 кто-нибудь сорвет матч выкриками»

Крис Камара считает, что командам не стоит покидать поле в случае расизма.

«Расистские оскорбления [раньше] произносились тебе в лицо, не в интернете и не с трибун, где толпа народу.

Сейчас говорят о том, что футболистам надо уходить с поля, если их оскорбляют на почве расизма. Я с этим категорически не согласен. Такие футболисты, как я, Сириль Реджис, Лори Каннингем, которые играли в 1970-е, активно боролись с расизмом. И я считаю, что это задача людей, находящихся на трибунах, и ответственных лиц – постараться вывести со стадиона этих так называемых фанатов. Уходить должны не игроки.

Я думаю, что если команда проигрывает 0:2, скажем, и кто-то начинает выкрикивать расистские оскорбления, чтобы сорвать матч, то именно это и произойдет», – сказал бывший полузащитник «Брентфорда».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Никки Бирна
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoБрентфорд
Сириль Реджис
logoЛори Каннингем
расизм
дискриминация
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