Крис Камара: «Не согласен, что из-за расизма уходить нужно командам. Выводить со стадиона надо этих так называемых фанатов. Иначе при 0:2 кто-нибудь сорвет матч выкриками»

Крис Камара считает, что командам не стоит покидать поле в случае расизма.

«Расистские оскорбления [раньше] произносились тебе в лицо, не в интернете и не с трибун, где толпа народу.

Сейчас говорят о том, что футболистам надо уходить с поля, если их оскорбляют на почве расизма. Я с этим категорически не согласен. Такие футболисты, как я, Сириль Реджис, Лори Каннингем , которые играли в 1970-е, активно боролись с расизмом. И я считаю, что это задача людей, находящихся на трибунах, и ответственных лиц – постараться вывести со стадиона этих так называемых фанатов. Уходить должны не игроки.

Я думаю, что если команда проигрывает 0:2, скажем, и кто-то начинает выкрикивать расистские оскорбления, чтобы сорвать матч, то именно это и произойдет», – сказал бывший полузащитник «Брентфорда».