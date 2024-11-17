Акбашев забил со своей половины поля. У «Черноморца» 2-й такой гол в сезоне Первой лиги

Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев забил «Родине» со своей половины поля.

Он таким образом открыл счет в матче 19-го тура Мелбет Первой лиги после потери соперника в центре поля. Вратарь «Родины» Александр Корякин не смог дотянуться до мяча.

Для Акбашева это 3-й гол в сезоне, ранее он сделал дубль в победном матче против «Уфы» (3:0).

Отметим, что «Черноморец» забил с такой дистанции 2-й раз в сезоне, в июле Меради Уридия забил с центра поля в ворота «Урала» . В матче с «Родиной» Уридия тоже вышел в стартовом составе.