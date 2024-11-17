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Педро прыгнет в фонтан Треви в случае победы «Лацио» в Лиге Европы: «Если разрешат и меня не арестуют»

Педро пообещал прыгнуть в фонтан Треви, если «Лацио» выиграет Лигу Европы.

– Моя мечта – выиграть трофей здесь, прежде чем закончить карьеру. Я был бы самым счастливым человеком на свете. Мы – одна из команд, претендующих на победу в Лиге Европы, мы первые (в турнирной таблице – Спортс”) и можем выиграть турнир.

Новая формула облегчит нам задачу попадания в восьмерку, ведь не будет команд, вылетевших из Лиги чемпионов. Потом будут двухматчевые плей-офф и сильнейшие команды вроде «Юнайтед», «Тоттенхэма». Сейчас нас ждет трудный матч на поле «Аякса», путь долгий, но мы должны постараться.

Какое обещание вы дадите в случае победы?

– Я готов прыгнуть в фонтан Треви, если мне дадут разрешение и меня не арестуют, – сказал смеясь вингер «Лацио».

Треви – самый крупный фонтан Рима, расположен в центральной части города, одна из наиболее популярных туристических точек Италии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Il Messaggero
logoЛацио
logoсерия А Италия
logoЛига Европы УЕФА
logoПедро
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