Педро прыгнет в фонтан Треви в случае победы «Лацио» в Лиге Европы: «Если разрешат и меня не арестуют»

Педро пообещал прыгнуть в фонтан Треви, если «Лацио» выиграет Лигу Европы.

– Моя мечта – выиграть трофей здесь, прежде чем закончить карьеру. Я был бы самым счастливым человеком на свете. Мы – одна из команд, претендующих на победу в Лиге Европы , мы первые (в турнирной таблице – Спортс”) и можем выиграть турнир.

Новая формула облегчит нам задачу попадания в восьмерку, ведь не будет команд, вылетевших из Лиги чемпионов. Потом будут двухматчевые плей-офф и сильнейшие команды вроде «Юнайтед», «Тоттенхэма». Сейчас нас ждет трудный матч на поле «Аякса», путь долгий, но мы должны постараться.

Какое обещание вы дадите в случае победы?

– Я готов прыгнуть в фонтан Треви, если мне дадут разрешение и меня не арестуют, – сказал смеясь вингер «Лацио ».

Треви – самый крупный фонтан Рима, расположен в центральной части города, одна из наиболее популярных туристических точек Италии.