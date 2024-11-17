Педро прыгнет в фонтан Треви в случае победы «Лацио» в Лиге Европы: «Если разрешат и меня не арестуют»
– Моя мечта – выиграть трофей здесь, прежде чем закончить карьеру. Я был бы самым счастливым человеком на свете. Мы – одна из команд, претендующих на победу в Лиге Европы, мы первые (в турнирной таблице – Спортс”) и можем выиграть турнир.
Новая формула облегчит нам задачу попадания в восьмерку, ведь не будет команд, вылетевших из Лиги чемпионов. Потом будут двухматчевые плей-офф и сильнейшие команды вроде «Юнайтед», «Тоттенхэма». Сейчас нас ждет трудный матч на поле «Аякса», путь долгий, но мы должны постараться.
Какое обещание вы дадите в случае победы?
– Я готов прыгнуть в фонтан Треви, если мне дадут разрешение и меня не арестуют, – сказал смеясь вингер «Лацио».
Треви – самый крупный фонтан Рима, расположен в центральной части города, одна из наиболее популярных туристических точек Италии.
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