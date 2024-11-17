Педро: «Благодарен «Роме» за то, что отпустили меня в первую команду Рима – в «Лацио»

Педро высказался о переходе в «Лацио» из «Ромы».

Испанский полузащитник провел в «Роме» сезон-2020/21, а затем перешел в конкурирующий римский клуб бесплатно . Сообщалось, что «орлы» могут выплатить «волкам» бонусы за успешное выступление игрока.

Сообщалось, что «Лацио» уже предложил 37-летнего игроку продление контракта еще на один год.

«Нет, мы позже сядем с [президентом клуба Клаудио ] Лотито за стол и посмотрим.

Не хочу пересказывать перипетии, связанные с «Ромой» и Моуринью , это в прошлом. На самом деле они приняли лучшее решение на тот момент, и я благодарен им за то, что они отпустили меня в первую команду столицы, то есть в «Лацио ».

Я хотел продолжить выступать в Серии А, где большая конкуренция, и остался доволен», – заявил Педро .