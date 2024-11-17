«Ювентусу» интересен Бадьяшиль из «Челси». У защитника одна игра в АПЛ в этом сезоне
«Ювентусу» интересен Бенуа Бадьяшиль.
В этом сезоне туринский клуб из-за травм потерял двух центральных защитников – Бремера и Хуана Кабаля. Оба выбыли до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.
В связи с этим спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассматривает возможность привлечения двух игроков в оборону в январе, желательно в аренду или по выгодной цене. Ранее сообщалось об интересе к Милану Шкриньяру, Давиду Ганцко, Кевину Данзо, Раду Дрэгушину, Яке Бийолу, Йоакиму Андерсену и Джонатану Та.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» также интересуется Бенуа Бадьяшилем из «Челси». Защитник провел лишь одну игру в АПЛ в нынешнем сезоне.
Статистику 23-летнего француза можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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