«Ювентусу» интересен Бадьяшиль из «Челси». У защитника одна игра в АПЛ в этом сезоне

«Ювентусу» интересен Бенуа Бадьяшиль.

В этом сезоне туринский клуб из-за травм потерял двух центральных защитников – Бремера и Хуана Кабаля. Оба выбыли до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

В связи с этим спортивный директор «Ювентуса » Кристиано Джунтоли рассматривает возможность привлечения двух игроков в оборону в январе, желательно в аренду или по выгодной цене. Ранее сообщалось об интересе к Милану Шкриньяру, Давиду Ганцко, Кевину Данзо, Раду Дрэгушину, Яке Бийолу, Йоакиму Андерсену и Джонатану Та.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» также интересуется Бенуа Бадьяшилем из «Челси ». Защитник провел лишь одну игру в АПЛ в нынешнем сезоне.

Статистику 23-летнего француза можно увидеть здесь .