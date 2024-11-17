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  • «Ювентусу» интересен Бадьяшиль из «Челси». У защитника одна игра в АПЛ в этом сезоне
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«Ювентусу» интересен Бадьяшиль из «Челси». У защитника одна игра в АПЛ в этом сезоне

«Ювентусу» интересен Бенуа Бадьяшиль.

В этом сезоне туринский клуб из-за травм потерял двух центральных защитников – Бремера и Хуана Кабаля. Оба выбыли до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.

В связи с этим спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассматривает возможность привлечения двух игроков в оборону в январе, желательно в аренду или по выгодной цене. Ранее сообщалось об интересе к Милану Шкриньяру, Давиду Ганцко, Кевину Данзо, Раду Дрэгушину, Яке Бийолу, Йоакиму Андерсену и Джонатану Та.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» также интересуется Бенуа Бадьяшилем из «Челси». Защитник провел лишь одну игру в АПЛ в нынешнем сезоне.

Статистику 23-летнего француза можно увидеть здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЧелси
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoБенуа Бадьяшиль
Кристиано Джунтоли
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