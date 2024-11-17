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  • Ван дер Варт осудил Вегорста за празднование гола Венгрии после приостановки матча: «Мне стало тошно. Ваут радовался, будто забил в финале ЧМ – стоило сдержаться»
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Ван дер Варт осудил Вегорста за празднование гола Венгрии после приостановки матча: «Мне стало тошно. Ваут радовался, будто забил в финале ЧМ – стоило сдержаться»

Рафаэл ван дер Варт осудил поведение Ваута Вегорста после гола в игре с Венгрией.

В субботнем матче 5-го тура Лиги наций Нидерланды разгромили Венгрию со счетом 4:0. Вегорст открыл счет с пенальти на 21-й минуте.

В начале 1-го тайма игру приостанавливали более чем на 10 минут после того, как ассистенту главного тренера сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо – его унесли с поля на носилках и доставили в больницу, откуда он был выписан той же ночью.

«Мне стало тошно, когда я увидел празднование Вегорста.

Он должен был понимать, что игроки сборной Венгрии имели право не продолжать матч и уйти в раздевалку. Но вместо этого они посовещались на поле и решили продолжить игру. Это заслуживает огромного уважения, потому что никто из них в тот момент не знал, как обстояли дела.

Они решили продолжить, Нидерланды заработали пенальти, а потом Вегорст начал праздновать так, будто забил победный гол в финале чемпионата мира. Ему следовало сдержаться», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Mirror
logoРафаэл ван дер Варт
logoвысшая лига Нидерланды
logoСборная Нидерландов по футболу
logoАякс
logoСборная Венгрии по футболу
logoАдам Салаи
logoВаут Вегорст
logoЛига наций УЕФА
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