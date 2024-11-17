Колодин о работе Лички в «Динамо»: «Нравится. Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании»

Денис Колодин высоко оценил игру «Динамо» при Марцеле Личке.

«Мне очень нравится футбол, который ставит Марцел Личка в «Динамо ».

Единственный матч, который не понравился – это поражение в дерби от ЦСКА. Понятно, когда ты много атакуешь, то у своих ворот возникают моменты. Но с этим должны справляться защитники.

Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании», – сказал экс-футболист «Динамо» Колодин .