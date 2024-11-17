«Гюлер в «Реале» несчастлив, кажется. Он сейчас не в том состоянии, в котором переходил». Денизли про 307 минут Арды в сезоне
19-летний полузащитник сыграл за сборную Турции против Уэльса (0:0) в 5-м туре Лиги наций.
Главный тренер Винченцо Монтелла заменил Гюлера на 86-й минуте игры, объяснив это тем, что перед матчем у футболиста не было достаточного количества игровых минут, и у него были сомнения в его физической форме.
Ранее сообщалось, что в «Реале» просят Карло Анчелотти давать турецкому полузащитнику больше практики. Арда провел 12 матчей, сыграв всего 307 минут.
«Он проявил незрелость в игре. Это нормально, он не в том состоянии, в котором перешел в «Реал Мадрид».
Кажется, он там несчастлив», – заявил экс-игрок сборной Турции, тренировавший «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ».
В «Реале» просят Анчелотти чаще выпускать Гюлера. Арда не понимает, почему тренер ему не доверяет, но терпеливо ждет (Marca)
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