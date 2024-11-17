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«Гюлер в «Реале» несчастлив, кажется. Он сейчас не в том состоянии, в котором переходил». Денизли про 307 минут Арды в сезоне

Мустафа Денизли высказался о положении Арды Гюлера в «Реале».

19-летний полузащитник сыграл за сборную Турции против Уэльса (0:0) в 5-м туре Лиги наций.

Главный тренер Винченцо Монтелла заменил Гюлера на 86-й минуте игры, объяснив это тем, что перед матчем у футболиста не было достаточного количества игровых минут, и у него были сомнения в его физической форме.

Ранее сообщалось, что в «Реале» просят Карло Анчелотти давать турецкому полузащитнику больше практики. Арда провел 12 матчей, сыграв всего 307 минут.

«Он проявил незрелость в игре. Это нормально, он не в том состоянии, в котором перешел в «Реал Мадрид».

Кажется, он там несчастлив», – заявил экс-игрок сборной Турции, тренировавший  «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ».

В «Реале» просят Анчелотти чаще выпускать Гюлера. Арда не понимает, почему тренер ему не доверяет, но терпеливо ждет (Marca)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoВинченцо Монтелла
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Уэльса по футболу
Мустафа Денизли
logoЛига наций УЕФА
logoАрда Гюлер
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