Пануччи готов вернуться в РФ: «Быстро прибегу сюда – люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами, это был фантастический опыт»

Кристиан Пануччи готов вновь поработать в России.

Бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России прибыл в Москву ради участия в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL) – Winline LPL CUP.

– Вы счастливы вернуться в Россию?

– Да. Я тут провел два прекрасных года. Это был хороший опыт для меня. Все легендарные российские игроки здесь. Здорово их увидеть.

Для меня Россия была фантастическим опытом, и я люблю Москву.

– Какие у вас здесь воспоминания: положительные или отрицательные?

– Хорошие воспоминания. Может, я когда-то еще вернусь в Россию.

– У вас сейчас есть предложения работать главным тренером?

– Я ответил отказом на множество предложений. У моего сына проблемы со здоровьем. В будущем, может быть, я рассмотрю предложения.

– В России рассмотрите?

– Конечно, я быстро прибегу сюда (смеется). Я люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами из России, – заявил экс-защитник «Милана», «Реала» и «Ромы» Пануччи .