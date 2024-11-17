Пануччи готов вернуться в РФ: «Быстро прибегу сюда – люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами, это был фантастический опыт»
Бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России прибыл в Москву ради участия в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL) – Winline LPL CUP.
– Вы счастливы вернуться в Россию?
– Да. Я тут провел два прекрасных года. Это был хороший опыт для меня. Все легендарные российские игроки здесь. Здорово их увидеть.
Для меня Россия была фантастическим опытом, и я люблю Москву.
– Какие у вас здесь воспоминания: положительные или отрицательные?
– Хорошие воспоминания. Может, я когда-то еще вернусь в Россию.
– У вас сейчас есть предложения работать главным тренером?
– Я ответил отказом на множество предложений. У моего сына проблемы со здоровьем. В будущем, может быть, я рассмотрю предложения.
– В России рассмотрите?
– Конечно, я быстро прибегу сюда (смеется). Я люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами из России, – заявил экс-защитник «Милана», «Реала» и «Ромы» Пануччи.
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